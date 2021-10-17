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    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü

    Alkol aldıktan sonra çevresine zarar veren bir şahıs, trafik ışıklarında bekleyen araca tabak ve bardak fırlattı. Aracın içindekiler, alkollü şahsı tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 10:48
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    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü

    Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu Mahallesi’ndeki bir restoranda bulunan alkollü şahıs, çevresine zarar vermeye başladı.

    Sağa sola bağıran alkollü şahıs, etraftakilerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

    Masadaki tabak, bardak gibi eşyaları yola fırlatıp kırmaya başladı.

    RESTORAN CAMINDAN ATLADI

    Trafik ışıklarında bekleyen bir araca da bardak fırlatan şahıs, araçtaki kişilerin tepkisine sinirlenip restoran camından atlayarak aracın yanına gitti

    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü ViDEO.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Araçtan inen kişiler, alkollü şahsı tekme tokat dövdü.

    Kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü #2

    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü #3

    Mersin’de araca bardak fırlatan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü #4

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