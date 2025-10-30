Abone ol: Google News

Mersin'de aracın çarptığı motosikletli savruldu

Mersin'de geri gelen hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken, kaza anı görüntülendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 10:23
Mersin'de aracın çarptığı motosikletli savruldu
  • Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.
  • Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde, geri manevra yapan 33 BVS 33 plakalı hafif ticari araç, yol kenarından geçen M.A. idaresindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan hafif ticari araca motosikletin çarpma anı ve sürücünün savrulması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3. Sayfa Haberleri