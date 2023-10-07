Mersin'de aracındaki arızayı kontrol etmek isteyen şahıs menfeze düştü

DHA
Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde arızalanan otomobilini güvenlik şeridine çeken M.A., karanlıkta yol kenarındaki atık su menfezini fark edemeyerek 3 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan ve menfezde mahsur kalan M.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
İtfaiye ekiplerince menfezden çıkarılan M.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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