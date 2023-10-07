Mersin'de aracındaki arızayı kontrol etmek isteyen şahıs menfeze düştü
DHA

Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde arızalanan otomobilini güvenlik şeridine çeken M.A., karanlıkta yol kenarındaki atık su menfezini fark edemeyerek 3 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan ve menfezde mahsur kalan M.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

İtfaiye ekiplerince menfezden çıkarılan M.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilindeki arızayı kontrol etmek isterken 3 metrelik menfeze düştü #2

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)