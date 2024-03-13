İHA

Mersin'de trafik kazası can aldı...

Erdemli ilçesinde 3 gün önce gece saatlerinde Ahmet Bağırsakçı idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola doğru çıkarken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Su kanalına düştü

Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç, su dolu kanala düştü.

Aracın kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)