İHA
Mersin'de trafik kazası can aldı...
Erdemli ilçesinde 3 gün önce gece saatlerinde Ahmet Bağırsakçı idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola doğru çıkarken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Su kanalına düştü
Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç, su dolu kanala düştü.
Aracın kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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