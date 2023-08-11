Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş telef oldu Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisindeki boş bir arazide kendisine ait keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların tek tek yere yattığını fark etti.

Keçilerin öldüğünü anlayan Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti.

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken ölen keçiler incelemeye alındı.

"Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz"

Toplam 48 küçükbaşın öldüğünü söyleyen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, "Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz. Arazide otladıkları alan ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İncelemeler sonucu ölüm nedenleri ortaya çıkacak" dedi.