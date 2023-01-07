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    Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı

    Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 07.01.2023 - 07:57
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    Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 25 şüpheli tespit edildi.

    Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı #1

    25 adrese eş zamanlı baskın

    Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı #2

    Evlerin dışında güvenlik kameraları tespit edildi

    İHA'nın aktardığına göre; kimin geldiği görmek için bazı evlerin dışında güvenlik kameraları olduğu görülürken, adreslerde çok sayıda silah da ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan bazılarının geçtiğimiz günlerde adliye bahçesinde silahlı çatışmaya giren şüpheliler olduğu öğrenildi.

    Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı #3


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