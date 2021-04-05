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    Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 2 köpek telef oldu

    Kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurulan 2 çoban köpeği ölürken köpeklerin sahibi, suçluların bulunmasını istedi.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:46
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    Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 2 köpek telef oldu

    Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Cengiz'e ait 3 çoban köpeği, mart ayı içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

    Cengiz'in şikayeti üzerine saldırganlar aranırken, önceki gece hayvanlarını koruması için bıraktığı 2 çoban köpeği daha av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

    "BENİM CANIM GİTTİ"

    Tüfek sesini duyup, dışarı çıktığında yerde yatan köpeklerini can çekişirken gördüğünü anlatan Cengiz, bu anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Cengiz, "Bugüne kadar 5 köpeğim tüfekle vurularak öldürüldü. Benim canım gitti. Her gün bağlıyordum bugün serbest bırakmıştık. Köpeklerimin hali bu. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını, gerekli cezayı almasını istiyorum." dedi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Cengiz'in durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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