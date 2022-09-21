Bahçeye giren hırsızlar avokadoları çalabilmek için ağacı kesti. Bahçe sahibi İsmail Batmaz, "Böyle vicdansızlık olmaz" dedi.

Mersin’de Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Çarkçılı mevkisinde üretici İsmail Batmaz’ın avokado bahçesine hırsız girdi.

Hırsızlar, 10 yılda yetişen yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki avokado ağacını balta ile keserek üzerindeki ürünleri çaldı.

Sabah saatlerinde bahçeye gelen Batmaz, “Böyle vicdansızlık olur mu? Hem malı çalıyorsunuz hem ağacı kesiyorsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

“Balta ile ağacı kesmişler avokadoların hepsini yolup götürmüşler”

İHA’nın haberine göre; Batmaz, şüphelilerin tespit edilip yakalandıktan sonra nitelikli suçlardan ceza almasını talep etti. Batmaz, "Dün akşam gelmişler, balta ile ağacı kesmişler avokadoların hepsini yolup götürmüşler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şüphelilerin yakalanıp nitelikli suçlu gibi cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Mersin'de avokado çalmak için ağacını kestiler VİDEO



150 kilogram avokado çalarken yakalandılar

Öte yandan önceki gün de jandarma ekipleri, devriye halindeyken Kargıpınarı Mahallesi'nde bir bahçeden çuvallarla 150 kilogram avokado çalan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Benzer hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.