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    Mersin'de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında

    Sosyal medyada viral olan şakayı gerçekleştiren 2 şahıs, yolda yürüyen genç kıza içi su dolu balon attı. Genç kızın yaralandığı olayda, şahısların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
    • 05.01.2023 - 12:51
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 13:01
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    Mersin'de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında

    Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen sosyal medya şakasının bedeli ağır ödendi.

    18 Kasım günü yaşanan olayda motosikletli şahıs, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye bir cisim fırlatıldı.

    Olayda, Hatice A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçan 2 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

    Hatice A. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    İçi su dolu balon fırlattılar

    Olayı gerçekleştiren Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını belirtti.

    Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    "Balon atma challenge"dan etkilenerek içi su dolu balon atıp birinin yaralanmasına neden olan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

    Mersin de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında #1

    "Pişmanız, şaka için yaptık"

    Pişman olduklarını belirten sanıkların, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ile Bilal K. ve taraf avukatları katıldı.

    İfadelerinde pişman olduklarını belirten sanıklar, sosyal medyadan gördükleri şaka için böyle bir olay gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Duruşma ertelendi

    Taraf avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada, mahkeme hakimi, yaralanan ve tedavi gören Hatice A.'nın durumu hakkında kalıcı bir hasar olup olmadığını netleştirmek amacıyla kati raporu isteyerek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 2 Şubat tarihine ertelendi.

    Mersin de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında #2

    Mersin de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında #3


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