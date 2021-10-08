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    Mersin'de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı

    Barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili 2 kişi ise aranıyor.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 09:28
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    Mersin'de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli oldukları belirtilen ve aynı mahallede oturan akraba iki aile, komşularının araya girmesiyle barışmak için bir araya geldi.

    Ancak aileler arasında yine kavga çıktı.

    9 KİŞİ YARALANDI

    Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı.

    Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Mahallede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu.

    Ekipler, kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

    Mersin de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı #1

    Mersin de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı #2

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