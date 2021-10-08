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Mersin'de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı

Mersin'de barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı

Barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili 2 kişi ise aranıyor.