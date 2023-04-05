İHA

Başıboş sokak köpeklerinin sebebiyet oluşturduğu kazalar her geçen gün artıyor.

Sokak köpekleri hayatı tehlikeye atarak birçok kişinin can vermesine sebep oldu.

Yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer olayın adresi Mersin'in Mut ilçesi oldu.

İlçe belediye personeli Ali Bademci, sabah saat 07.55 sıralarında iş yerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden biri Bademci'yi bacağından ısırarak yaraladı.

O sırada olayı gören zabıta ekipleri, köpeklere müdahale etti. Yaralanan Bademci, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak gerekli tedavileri yapıldı.

Öte yandan vatandaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına mesaj atarak durumu bildirdi.

Belediye görevlileri, Mut ilçesine gelerek Bademci'yi ısıran köpeği yakalayıp barınağa götürdü.

Olayı anlatan Ali Bademci şöyle konuştu:

Sabahleyin 07.55 sularında iş yerine gidiyordum. Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanı'nda sağ tarafımda 3 tane köpek vardı.



Bir anda üzerime gelmeye başladılar. Bir tanesi sağ baldırımdan dişiyle tuttu. Beni yere düşürdü. Sonrasında bir an şoka girdim.



Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim iğne yaptılar, aşı yaptılar. Köpeklere herhangi bir şey demedim, direkt saldırdılar.