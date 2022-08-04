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    Mersin'de başlayan orman yangını 2'nci günde de devam ediyor

    Belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ihbar üzerine 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel müdahale ediyor. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri düşerek yaralandı.
    • 04.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:48
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    Mersin'de başlayan orman yangını 2'nci günde de devam ediyor

    Son dönemde her yaz mevsiminde arttış göstermeye başlayan yangınlar bu kez Mersin'de yaşandı.

    Dün öğle saatlerinde Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan ormanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangında ikinci gün

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangının ikinci gününde de kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

    Öte yandan ekipler, sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgeye müdahale ederken güçlük çekiyor.

    İtfaiye eri düşerek yaralandı

    6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personelin katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, bir itfaiye eri kayalıklardan düşerek hafif yaralandı.

    Mersin'de başlayan orman yangını 2'nci günde de devam ediyor VİDEO

    Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    DHA'nın aktarımına göre; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor.

    Mersin de başlayan orman yangını 2 nci günde de devam ediyor #1

    Mersin de başlayan orman yangını 2 nci günde de devam ediyor #2


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