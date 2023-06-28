Mersin'de bayram sabahı acı haber! Bir aile yok oldu... Tarsus ilçesinde bayram sabahı yaşanan feci kazada anne, baba ve oğulları öldü. Kazadan bir çocuk ise sağ olarak kurtuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Mersin'in Tarsus ilçesinde bayram sabahı yürek burkan bir olay yaşandı. Hacı Yoldaş idaresindeki 01 AOA 769 plakalı otomobille, sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşerek ters döndü. Aileden 3 kişi öldü Feci kazada baba Hacı (36), anne Fesla (40) ve 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes Yoldaş yaşamlarını yitirdi. Kazadan çocuklardan Ahmet Enes ise araçtan çıkmayı başardı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkararak otopsi için morga gönderdi.