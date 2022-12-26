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    Mersin'de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı

    Erdemli ilçesinde çaldığı belediyeye ait kepçe ile 3 araca çarparak zarar veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 26.12.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 22:08
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    Mersin'de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı

    Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde belediyeye ait kepçe çalındı.

    Kepçeyi uyuşturucu madde kullandığı ve uyuşturucu etkisindeki M.D. tarafından çalındığı iddia edildi.

    Uyuşturucu etkisinde 3 araca çarptı

    İHA'nın haberine göre uyuşturucu madde etkisi altında olan şüpheli, kepçe ile 3 araca çarptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Mersin'de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı VİDEO


    Mersin de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı #1

    Cezaevine girdi

    Jandarmada ifadesi alınan M.D., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi’ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır.

    Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

    Mersin de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı #2

    Mersin de belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarptı #3


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