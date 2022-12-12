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    Mersin'de bir evde 350 litre sahte alkol ele geçirildi

    Bir eve düzenlenen operasyonda 350 litre sahte alkol ele geçirilirken adreste bulunanan şüpheli gözaltına alındı.
    • 12.12.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 10:31
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    Mersin'de bir evde 350 litre sahte alkol ele geçirildi

    Yılbaşının yaklaşması üzerine denetimleri sıklaştıran ekipler, kilolarca sahte içkiyi ele geçirdi.

    Mersin'in Tarsus ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, bir adreste sahte alkollü içki imalatı yapan 1 şahıs olduğunu tespit etti.

    350 litre sahte alkol yakalandı

    Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre sahte alkol ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, alkollere el konulurken gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

    Mersin de bir evde 350 litre sahte alkol ele geçirildi #1


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    Mersin'de 350 litre sahte alkol ele geçirildi
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    Mersin'de 350 litre sahte alkol ele geçirildi

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