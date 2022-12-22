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    Mersin'de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama

    Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
    • 22.12.2022 - 00:53
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    Mersin'de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

    Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yılmaz Tetik ve Yunus Emre T.'nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

    Şüphelilerden 1'i tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tetik 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Yunus Emre T.'ye ise 'görevli memurlara mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçundan ev hapsi verildi.

    Mersin de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama #1

    Mersin de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama #2

    Mersin de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama #3

    Mersin de bir genç sopayla dövülüp, tabancayla vuruldu: 1 tutuklama #4


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