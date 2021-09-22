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    Mersin'de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı

    Duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık, 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 16:46
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    Mersin'de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı

    Mersin’de görülen duruşmaya sanık Serdar Ramazan P., Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

    Mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından kendisini 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı bıraktı.

    BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

    Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., beton zemine düştü.

    Mersin de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı #1

    YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANDI

    Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Davası Mersin’de görülen sanığın, ‘yaralama’ suçundan yargılandığı öğrenildi.

    Mersin de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı #2

    Mersin de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı #3

    Mersin de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı #4

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