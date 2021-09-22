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- Mersin'de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı
Mersin'de bir şahıs, tutuklama kararının ardından bulunduğu kattan aşağı atladı
Duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık, 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.
- İHA
- 22.09.2021 - 16:37
- Güncelleme : 22.09.2021 - 16:46
Mersin’de görülen duruşmaya sanık Serdar Ramazan P., Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.
Mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından kendisini 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı bıraktı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., beton zemine düştü.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANDI
Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Davası Mersin’de görülen sanığın, ‘yaralama’ suçundan yargılandığı öğrenildi.