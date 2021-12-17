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    Mersin’de birlikte yaşadığı kadını öldürdü

    Sokak ortasında birlikte yaşadığı kadını öldüren katil zanlı, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Kendisini de başından vuran zanlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 11:44
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    Mersin’de birlikte yaşadığı kadını öldürdü

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Çankaya 40704 Sokak'ta, saat 08.00 sıralarında silah seslerinin duyulması ile çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Silah seslerinin geldiği noktaya gidenler ise Metin Masat (59) ile Feriha Temiz'i (41) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

    BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

    Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Temiz'in hayatını kaybettiğini, Masat'ın ise başından ağır yaralandığını belirledi.

    İlk müdahalenin ardından Masat, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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    ÖNCE ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

    Temiz'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Metin Masat'ın, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'e ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor.

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