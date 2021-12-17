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Mersin’de birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Mersin’de birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Sokak ortasında birlikte yaşadığı kadını öldüren katil zanlı, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Kendisini de başından vuran zanlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.