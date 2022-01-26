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- Mersin’de birlikte yaşadığı sevgilisini 10 bıçak darbesiyle yaraladı
Mersin’de birlikte yaşadığı sevgilisini 10 bıçak darbesiyle yaraladı
İnternette tanıştıktan sonra birlikte yaşamaya başlayan biri 17 diğeri 18 yaşındaki çift, dün gece parkta tartıştı. Tartışma sırasında 10 bıçak darbesi alan genç kızın, ağır yaralandığı öğrenildi.
- DHA
- 26.01.2022 - 15:42
- Güncelleme : 26.01.2022 - 15:45
Zonguldak'ta yaşayan S.Y. (18), bir süre önce internet üzerinde Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Y.Y. (17) ile tanıştı.
S.Y., 2 ay önce de Tarsus’a gelerek Y.Y. ile birlikte yaşamaya başladı.
10 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI
Y.Y. ile S.Y. arasında dün gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda tartışma çıktı.
Y.Y., başkasıyla gördüğünü iddia ettiği S.Y.'yi 10 bıçak darbesiyle yaraladı.
DURUMU CİDDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından S.Y. hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Y.Y. ise polis merkezine götürüldü.
Sorgusu tamamlanan Y.Y., tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.