Mersin'de boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtardı
DHA

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yarenlik Alanı'nda annesiyle birlikte yolda yürüyen ve 6 yaşındaki E.E.'nin ağzındaki şeker, boğazına takıldı.

Tesadüfen bölgede olan Büyükşehir Belediyesi zabıtasında Doğan Andıl, durumu fark edip, çocuğu kucağına alarak hızlı şekilde, yakın noktada bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi'ne götürdü.

Sağlıkçılar anında müdahale etti

Çocuğun boğazına takılan şeker, merkezdeki sağlıkçıların yaptığı müdahale ile çıkarıldı.

Teşekkür ettiler

Çocuk ve annesi hem Doğan Andıl'a hem de sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtardı #1