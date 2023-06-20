Mersin'de boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtardı Tarsus ilçesinde zabıta Doğan Andıl, boğazına şeker takılan çocuğu kucaklayarak hızla sağlık merkezine ulaştırıp, hayatını kurtardı.

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yarenlik Alanı'nda annesiyle birlikte yolda yürüyen ve 6 yaşındaki E.E.'nin ağzındaki şeker, boğazına takıldı.

Tesadüfen bölgede olan Büyükşehir Belediyesi zabıtasında Doğan Andıl, durumu fark edip, çocuğu kucağına alarak hızlı şekilde, yakın noktada bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi'ne götürdü.

Sağlıkçılar anında müdahale etti

Çocuğun boğazına takılan şeker, merkezdeki sağlıkçıların yaptığı müdahale ile çıkarıldı.

Teşekkür ettiler

Çocuk ve annesi hem belediye Doğan Andıl'a hem de sağlık görevlilerine teşekkür etti.