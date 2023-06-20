Mersin'de boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtardı

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yarenlik Alanı'nda annesiyle birlikte yolda yürüyen ve 6 yaşındaki E.E.'nin ağzındaki şeker, boğazına takıldı.
Tesadüfen bölgede olan Büyükşehir Belediyesi zabıtasında Doğan Andıl, durumu fark edip, çocuğu kucağına alarak hızlı şekilde, yakın noktada bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi'ne götürdü.
Sağlıkçılar anında müdahale etti
Çocuğun boğazına takılan şeker, merkezdeki sağlıkçıların yaptığı müdahale ile çıkarıldı.
Teşekkür ettiler
Çocuk ve annesi hem belediye Doğan Andıl'a hem de sağlık görevlilerine teşekkür etti.