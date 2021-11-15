Yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi deniz bisikletiyle kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi sahilinde iki tatilci, yüzmeye başladı.

Denizde yüzen 2 kişi, iddiaya göre akıntıya kapılarak deniz içindeki kaleye doğru sürüklendi.

Bir kişi iskeleye tutunarak kurtulurken, diğeri sürüklenmeye devam edip zor anlar yaşadı.

DENİZ BİSİKLETİYLE KURTARMAYA GİTTİLER

Olayı fark ederek harekete geçen sahildeki vatandaşlar, deniz bisikleti ile akıntıya kapılan kişiye zamanında ulaşmayı başardı.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Vatandaşlar tarafından kurtarılan, ismi öğrenilemeyen tatilci olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Bitkin düşen tatilcinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı VİDEO

KURTARMA ANI KAMERADA

Yaşananlar ise başka bir tatilci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.