Euro
11.5271
0.65%
Dolar
10.0703
0.71%
Altın
601.09
0.19%
Borsa
1.703
3.95%
Bitcoin
652.871
0.92%
BTXN Coin
21.32
0.32%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Mersin'de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı

    Yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi deniz bisikletiyle kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi sahilinde iki tatilci, yüzmeye başladı.

    Denizde yüzen 2 kişi, iddiaya göre akıntıya kapılarak deniz içindeki kaleye doğru sürüklendi.

    Bir kişi iskeleye tutunarak kurtulurken, diğeri sürüklenmeye devam edip zor anlar yaşadı.

    DENİZ BİSİKLETİYLE KURTARMAYA GİTTİLER

    Olayı fark ederek harekete geçen sahildeki vatandaşlar, deniz bisikleti ile akıntıya kapılan kişiye zamanında ulaşmayı başardı.

    SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

    Vatandaşlar tarafından kurtarılan, ismi öğrenilemeyen tatilci olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Bitkin düşen tatilcinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mersin'de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı VİDEO

    KURTARMA ANI KAMERADA

    Yaşananlar ise başka bir tatilci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Mersin de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı #1

    Mersin de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı #2

    Mersin de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı #3

    Mersin de boğulan 2 kişi, deniz bisikletiyle kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir