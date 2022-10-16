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    Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu

    Mersin Çamlıyayla'da çalılıkta erkek cesedi bulundu. Cesedin Şevki K.'ya ait olduğu belirlendi.
    • 16.10.2022 - 19:44
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    Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık ve kayalıkta hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Şevki K. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirledi.

    Ölüm nedeni araştırılıyor

    DHA'nın haberine göre, Şevki K.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de çalılıkta erkek cesedi bulundu #1

    Mersin de çalılıkta erkek cesedi bulundu #2

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