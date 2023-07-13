Mersin'de çalışanını taciz eden patrona hapis cezası verildi

Boğazına maket bıçağı dayadı
H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.
H.C., olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu.
Tutuksuz yargılandı
Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
O. A. hakkında 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddiaları reddetti
Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada O. A., iddiaları kabul etmedi.
13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme; sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Karar kesinleşirse O.A., cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek.