Mersin'de çalışanını taciz eden patrona hapis cezası verildi 24 yaşındaki çalışanı H.C.'nin boğazına maket bıçağı dayayıp cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 31 yaşındaki O. A., 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Boğazına maket bıçağı dayadı

H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.

H.C., olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu.

Tutuksuz yargılandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O. A. hakkında 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddiaları reddetti

Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada O. A., iddiaları kabul etmedi.

13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme; sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar kesinleşirse O.A., cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek.