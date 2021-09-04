Park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, baba ve kızının çantasını çaldı. Polis ekipleri şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi mevkiinde Osman Develi, eşi ve çocuklarıyla birlikte 70 AAN 051 plakalı otomobilini park edip araçtan uzaklaştı.

Yaklaşık bir saat sonra tekrar araca gelen aile, otomobilin arka kapısının camının kırılarak Osman Develi ile kızı Dilara'ya ait içerisinde cep telefonu, kimlik ve kredi kartları olan çantalarının çalındığını fark etti.

Ailenin durumu polis ekiplerine bildirmesinin üzerine, bölgeye olay yeri inceleme ekibi geldi ve araçta çalışma yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hırsızlık olayı üzerine şok yaşayan ve cep telefonunun da olduğu çantası çalınan Dilara ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin teselli ettiği genç kız, hırsızın yakalanmasını istedi.

Mersin'de çantası çalınan genç kız, gözyaşlarını tutamadı VİDEO

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, polis ekipleri bölgedeki kameraları da incelemeye alarak, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.



