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- Mersin'de cenaze töreninde silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Mersin'de cenaze töreninde silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Ramazan Ağsar için cenaze töreninde amca çocukları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.
- 30.08.2022 - 15:24
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı şehir mezarlığında Ramazan Ağsar için cenaze töreni düzenlendi.
Aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar’ın cenaze töreninde, amca çocukları, önce tartışmaya başladı.
Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.
6 kişi yaralandı
Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen Ş.A. adlı kişi, pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti.
Bıçak ve silahın karıştığı kavgada, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.
6 kişi gözlatında
İHA'nın haberine göre; polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.