Mersin'de cenaze töreninde silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Ramazan Ağsar için cenaze töreninde amca çocukları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı şehir mezarlığında Ramazan Ağsar için cenaze töreni düzenlendi.

Aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar’ın cenaze töreninde, amca çocukları, önce tartışmaya başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

6 kişi yaralandı

Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen Ş.A. adlı kişi, pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti.

Bıçak ve silahın karıştığı kavgada, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

6 kişi gözlatında

İHA'nın haberine göre; polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.



