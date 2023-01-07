Mersin'de, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 32 şüpheli, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 412 fişek ele geçirildi.

Mersin’de, asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı çalışmalarda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 32 şüpheliyi tespit etti.

25 adrese eş zamanlı operasyon

İHA’nın haberine göre; 70 ekipten oluşan 210 polisin katılımıyla 25 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 412 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.