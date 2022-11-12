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- Mersin'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
Mersin'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- 12.11.2022 - 00:09
Mersin'de Yıldıray Gevancı (35) ile R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kalbinden bıçaklandı
Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. üzerinde bulundurduğu bıçakla Yıldıray Gevancı’yı kalbinden bıçakladı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Yıldıray Gevancı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldıray Gevancı kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan zanlı Mithatpaşa Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.