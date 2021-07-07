- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı
Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı
- DHA
- 07.07.2021 - 13:53
Mersin’in Toroslar ilçesindeki Mithat Toroğlu Mahallesi’nde, sokakta yürüyen H.B.Ş. (14) ile N.C. (14) 2 kişi tarafından bıçakla tehdit edilip gasbedildi.
Şüpheliler, N.C.’nin elindeki telefonu alıp kaçtı.
H.B.Ş. ile N.C. karakola giderek şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, çocukların ihbarı üzerine harekete geçti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Bölgeye giden ekipler çalışmalar yaptı.
Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.
Şüphelilerin U.G. (19) ve İ.I. (18) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, adreslerine operasyon düzenlendi.
YAKALAMA KARARI TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden U.G.'nin 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da hakkında yakalama kararının bulunduğu tespit edildi.
Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı VİDEO
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İ.I. hakkında ev hapsi kararı verildi.
Çalınan cep telefonu, polis tarafından N.C.'ye teslim edildi.