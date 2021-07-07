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    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı

    Sokakta arkadaşıyla yürüyen çocukları bıçakla tehdit ettikten sonra gasbeden U.G. ve İ.I. isimli şahıslar, çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 13:53
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    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı

    Mersin’in Toroslar ilçesindeki Mithat Toroğlu Mahallesi’nde, sokakta yürüyen H.B.Ş. (14) ile N.C. (14) 2 kişi tarafından bıçakla tehdit edilip gasbedildi.

    Şüpheliler, N.C.’nin elindeki telefonu alıp kaçtı.

    H.B.Ş. ile N.C. karakola giderek şikayetçi oldu.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, çocukların ihbarı üzerine harekete geçti.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Bölgeye giden ekipler çalışmalar yaptı.

    Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

    Şüphelilerin U.G. (19) ve İ.I. (18) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, adreslerine operasyon düzenlendi.

    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı #1

    YAKALAMA KARARI TESPİT EDİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerden U.G.'nin 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da hakkında yakalama kararının bulunduğu tespit edildi.

    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı VİDEO

    EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İ.I. hakkında ev hapsi kararı verildi.

    Çalınan cep telefonu, polis tarafından N.C.'ye teslim edildi.

    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı #2

    Mersin’de çocukları sokak ortasında gasbeden iki kişi yakalandı #3

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