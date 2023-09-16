Mersin'de çöp kamyonu faciaya yol açtı: 4 ölü
İHA

Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi.

Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta Erdemli istikametine seyir halinde olan 33 RS 61 plakalı çöp kamyonu, kavşaktan dönüş yapan 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonetteki 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de çöp kamyonu faciaya yol açtı: 4 ölü

İnceleme sürüyor

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.

Mersin'de çöp kamyonu faciaya yol açtı: 4 ölü
Mersin'de çöp kamyonu faciaya yol açtı: 4 ölü

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)