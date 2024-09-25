Mersin'de çöp konteynerinde cansız bulunan bebeğin annesinden kan donduran ifade Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21), onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., adliyeye sevk edildi.

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DHA

Mersin'de çöp konteynerinde cansız halde bulunan bebeğine annesinin ilk ifadesine ulaşıldı..

Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde kağıt ve plastik toplayan 50 yaşındaki Cennet Sümbül, çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Sümbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracına konularak morga götürüldü.

BEBEĞİN ANNESİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu belirledi. Y.Ç.'nin, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan anne F.Ç. ve babası M.Ç.'nin yanında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile anne ve babası, Mut’a getirildi.

Soruşturma kapsamında Y.Ç.’nin annesiyle birlikte 2 hafta önce Mut’a gelerek ev tuttukları, olay sonrasında birlikte Mersin’deki evlerine döndükleri tespit edildi.

ÖLÜ DOĞDUĞUNU VE ÇÖPE ATTIĞINI SÖYLEDİ

Y.Ç.’nin ilk ifadesinde üniversitede öğrenim gördüğü sırada hamile kaldığını, akşam banyoda doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu, o nedenle çöpe bıraktığını, olaydan anne ve babasının haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Aile polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)