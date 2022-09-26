Petrol
84.2
-0.98%
Euro
17.8001
-0.24%
Dolar
18.4448
0.17%
Altın
971.08
-0.21%
Borsa
3282
0.00%
Bitcoin
349.413
-1.01%
BTXN Coin
11.00
18.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Terörle mücadele kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde düzenledikleri operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.
    • 26.09.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor...

    Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

    Geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde izine sartlanan 10 kişi tespit edildi.

    Şafak operasyonu düzenlendi

    Sicil bilgileri ile DEAŞ örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek para transferleri gerçekleştiren şahıslara şafak operasyonu düzenlendi.

    Özel hareket ve drone desteğiyle gerçekleştirilen baskında adreslere tek tek incelendi.

    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı VİDEO

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #1

    Sokak giriş ve çıkışlarında önlem alındı

    Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, operasyonların bulunduğu bölgelerde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak önlem aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #2

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #3

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #4

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #5


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Erzurum beyaza büründü
    Yaşam

    Erzurum beyaza büründü

    Faroe Adaları - Türkiye - CANLI SKOR
    Milli Takımlar

    Faroe Adaları - Türkiye - CANLI SKOR

    Görüş Bildir