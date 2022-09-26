Terörle mücadele kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde düzenledikleri operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor...

Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde izine sartlanan 10 kişi tespit edildi.

Şafak operasyonu düzenlendi

Sicil bilgileri ile DEAŞ örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek para transferleri gerçekleştiren şahıslara şafak operasyonu düzenlendi.

Özel hareket ve drone desteğiyle gerçekleştirilen baskında adreslere tek tek incelendi.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı VİDEO



Sokak giriş ve çıkışlarında önlem alındı

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, operasyonların bulunduğu bölgelerde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak önlem aldı.

İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.