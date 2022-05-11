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    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 09:21
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    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    Son olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Çok sayıda döküman ele geçirildi

    Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

    İHA'ya göre gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Mersin de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1


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