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    Mersin'de DEAŞ şüphelilerine operasyon

    Örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde faaliyet gösterip çatışma bölgelerinde de görev aldıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik, 10 adreste operasyon düzenlendi.
    • 14.12.2022 - 08:58
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    Mersin'de DEAŞ şüphelilerine operasyon

    Mersin’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti.

    10 adrese operasyon düzenlendi

    İHA’nın haberine göre; bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Ekipler, drone ve özel harekat polislerinin de desteği ile belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

    Mersin de DEAŞ şüphelilerine operasyon #1

    Mersin'de DEAŞ şüphelilerine operasyon

     

    Örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde faaliyet gösterip çatışma bölgelerinde de görev aldıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik, 10 adreste operasyon düzenlendi.

     

    Mersin’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti.

    10 adrese operasyon düzenlendi

    İHA’nın haberine göre; bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

    Ekipler, drone ve özel harekat polislerinin de desteği ile belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.


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