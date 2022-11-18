DEAŞ’a finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilerden M.J. adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, H.A. isimli şüpheli bulunamadı.

Mersin’de, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde şüpheli H.A.'nın, terör örgütüyle iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre; zanlılardan M.J.'nin de farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı saptandı.

1 şüpheli bulunamadı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, belirlenen adreslere baskın yapıldı. M.J. gözaltına alındı, H.A. ise adresinde bulunamadı.

Mersin’de DEAŞ’a finansal destek veren şüphelilere operasyon ViDEO

Ele geçirilenler

Adreslere yapılan aramada 75 bin 645 lira, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 ajanda ile 60 adet doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

M.J. sorguya alınırken, kaçan H.A. ise aranıyor.