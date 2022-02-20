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- Mersin'de define aramasında patlama: 1 ölü
Mersin'de define aramasında patlama: 1 ölü
Define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında, patlama meydana geldi. Göçük altında kalan 1 kişi, yaşamını yitirdi.
- İHA
- 20.02.2022 - 09:28
Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Çelebili Mahallesi Karsu mevkisinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALDI
Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.