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    Mersin'de define kazısında patlama: 1 ölü

    Toroslar ilçesinde define aramak amacıyla yapıldığı belirtilen kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 20.02.2022 - 06:33
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    Mersin'de define kazısında patlama: 1 ölü

    Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Çelebili Mahallesi Karsu mevkisinde define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    GÖÇÜK ALTINDA CAN VERDİ

    Ekiplerin çalışması sonucu patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekipleri Binay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Soruşturma sürdürülüyor.

    Mersin de define kazısında patlama: 1 ölü #1

    Mersin de define kazısında patlama: 1 ölü #2

    Mersin de define kazısında patlama: 1 ölü #3


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