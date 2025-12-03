Mersin’de dehşet: Önce komşuları olan anne ve oğlunu, sonra tekel bayi işletmecisini öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde, saat 10.00 sıralarında çifte bir cinayet yaşandı.

5519 Sokak’taki bir binanın son katında yaşayan M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle üst komşusu Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’nın (26) bulunduğu daireye giderek tabancayla ateş açtı. Anne ile oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından binadan çıkan M.T., bir ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

ÜCRETSİZ ALKOL İSTEDİ, ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Şüpheli, daha sonra Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi’ndeki bir tekel bayisine gitti. İçeri giren M.T.’nin, işletmeci Ahmet Turgut’tan ücret ödemeden alkollü içki almak istediği, çıkan tartışmanın ardından tabancasını çekerek Turgut’a ateş ettiği belirtildi.

Turgut, iş yerinin önünde kanlar içinde yere yığıldı.

TAKSİCİ UCUZ KURTULDU

Şüpheli daha sonra yanında bulunduğu taksinin sürücüsüne de ateş etti ancak sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Kaçmaya çalışan şüpheliyi belirleyen polis ekipleri, kısa sürede ticari taksiyi durdurdu. Direnen M.T., polislerin “etkin müdahalesiyle” bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli, olaylarda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, art arda yaşanan cinayetlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden M.T. isimli şahıs, üst komşusu R.K. ve oğlu M.K.’ye ateşli silahla saldırıda bulunmuş, iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şahıs, Toroslar ilçesinde bir tekel büfesine giderek işletmeci A.T.’yi de ateşli silahla öldürmüştür. Direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti tabanca ile yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.

Valilik açıklamasında, yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı dilekleri de iletildi.