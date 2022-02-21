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    Mersin'de, dere yatağına atılan etler imha edildi

    Yenişehir ilçesinde, dere yatağına atılan 200 kilogram çürümüş et belediye ekipleri tarafından imha edildi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 15:58
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    Mersin'de, dere yatağına atılan etler imha edildi

    Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde dere yatağına poşetlere konulmuş şekilde yaklaşık 200 kilogram et atıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti.

    Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, polisin incelemesinin ardından dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi.

    “ÇÜRÜMÜŞ ETLERİ FÜTURSUZCA DERE YATAĞINA ATMIŞLAR”

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ihbar sonrası karşılaştıkları tablonun endişe verici olduğunu belirterek, "Halk sağlığı düşmanları çürümüş etleri fütursuzca dere yatağına atmışlar. Etleri uygun bir şekilde anında imha ettik. Sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezayı almalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

    Mersin de, dere yatağına atılan etler imha edildi #1

    Mersin de, dere yatağına atılan etler imha edildi #2


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