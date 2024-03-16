Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden taktak sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan taktak kazası, içeye bağlı Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda meydana geldi.
Hüseyin Bozca’nın kullandığı taktak olarak bilinen motorlu tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şarampole devrildi
Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazayı olay yerinden geçen vatandaşlar fark etti.
Kaza vatandaşlar tarafından 112’ye bildirildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Olay yerine giden ekipler araç sürücüsü Hüseyin Bozca’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma aynı zamanda kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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