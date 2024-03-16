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Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden taktak sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden taktak sürücüsü hayatını kaybetti Mersin’in Mut ilçesinde "taktak" olarak adlandırılan motorlu tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.