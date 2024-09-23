Mersin'de doğru egzersizle bastondan kurtuldu 126 kiloyu geçen 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, diyet ve egzersiz sayesinde yaklaşık 30 kilo verdi ve bastondan kurtularak rahat bir şekilde yürümeye başladı.

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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, 126 kilo olduğu için diz ağrılarından şikayet etmeye ve bastonla yürümeye başladı.

Gittiği hastanelerde ameliyat önerilen Kaya, bu durumdan kaçarak İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

Burada diyetisyen tavsiyesi eşliğinde hem de diyet uygulamaya başlayan hem de egzersiz yapan Kaya, yaklaşık 30 kilo verdi.

Fizyoterapist eşliğinde yaptığı egzersizler sayesinde bastondan da kurtulan Kaya'nın yaşam kalitesi yükseldi.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Diyet ve egzersize devam eden Nasibe Kaya, "Dizlerimden hiç rahat değildim, evin içinde bastonla yürüyordum. Bana ameliyat dediler, ondan da kaçtım. Diyetisyene geldim o da fizyoterapiye yönlendirdi. İkisinin eşliğinde bugünlere geldim. Yaklaşık 30 kilo verdim, 126,5'dan indim. Daha fazla kilo vereceğim. Diyetisyen ve fizyoterapistten hem kilo verme de hem de egzersiz yaparak çok faydalandım.

Diyetisyenimin verdiği diyetlere dikkat ediyorum, fizyoterapi hocamın yaptırdığı hareketleri evde de yapıyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum. Hayat kalitem daha çok yükseldi. Daha önce çok ilaç kullanıyordum şimdi daha az ihtiyaç oldukça kullanıyorum." dedi.

"BASTONU ATTI"

Nasibe Hanım'ın egzersiz gruplarında kendilerine pozitif enerji verdiğine dikkat çeken Fizyoterapist Nuray Çolak, "İlk geldiğinde kiloluydu, merdiveni inip çıkması zorluydu. Diz ağrısı vardı, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanıyordu. Diyetisyene geldi sonra fizyoterapi birimimize geldi. Egzersizler de kişiye özel olduğu için bir değerlendirme yaptık.

Haftanın 2 günü grup ve zaman zaman bireysel olarak egzersizler yaptık, devam da ediyoruz. Kendisi memnun, biz de o memnun olduğu için memnunuz. Çünkü artık merdivenleri rahat bir şekilde inip çıkıyor, baston kullanıyordu, bastonu attı artık." diye bilgi verdi.

"SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENDİ"

Nasibe Hanım'ın kendilerine başvurduğunda yürümekte güçlük çektiğini ve 126'nın üzerinde bir kilosu olduğuna değinen Diyetisyen Selahattin Aydın, "Bu süre içerisinde sağlıklı beslenmeyi öğrendi, alışkanlıklarının bir kısmını değiştirdi. Yaklaşık 30 kilogram kadar da verdi. Bizim hedefimiz ona sadece kilo verdirmek değil, sağlığını da korumak.

Bu şekilde ilerde oluşabilecek hastalıkları engellemiş oluyoruz hem de diz ağrılarına çözüm buluyoruz. Nasibe Hanım'da olduğu gibi diğer insanlarında hayat standartlarını yükseltmek sağlıklarını korumak hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)