Mersin'de doğum gününü kutlarken hastanelik oldu

Mersin’de balık-ekmek satışı yapan teknelerin husumetli işletmecileri birbirlerine girdi. Polis müdahalesiyle sonlanan kavgada, teknede doğum gününü kutlayan Bilin Genç'in elmacık kemiği kırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında kendilerine ait balık-ekmek teknesini bir süre önce H.A.B. ve M.S.Y.’ye satan Bilin Genç, aynı yerde ablası ve kız kardeşine ait iki teknede çalışmaya başladı.

Satış yapılan kişilerden yaklaşık 100 bin lira alacak kalması üzerine taraflar arasında sorunlar yaşandı.

RUHSATSIZ ALKOL SATIŞI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

3 Şubat’ta karşı tarafın teknesine ruhsatsız alkollü içki satışı yapıldığı gerekçesiyle para cezası kesilirken, taraflar arasında başka bir gerginlik yaşandı. Tartışmadan bir gün sonra ise Bilin Genç; doğum gününü kutlamak üzere eski eşi Niyazi Gözübüyük, kızı Meliha Gözübüyük, ablası Bilge Çimenlik ve ortağı Okan Yeşilbacar ile çalıştığı teknede bir araya geldi.

"BİZİ SİZ Mİ ŞİKAYET ETTİNİZ"

Bilin Genç tam doğum günü pastasının mumlarını üfleyeceği sırada, tekneyi sattıkları H.A.B. ve M.S.Y.’nin yakınları oldukları belirtilen A.D. ve H.G., tekne önüne gelerek, “Bizi siz mi şikayet ettiniz?” deyip, Okan Yeşilbacar'ı konuşmaya çağırdı.

TEKNE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından iki şahıs Yeşilbacar'a saldırdı. Teknedekilerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgada, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Genç’in eski eşi Gözübüyük’ün de tekme-tokat dövüldüğü kavga ise olay yerine gelen polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirilebildi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI, 8 DİKİŞ ATILDI

Öte yandan, kavgayı ayırmak için tekneden inen Bilin Genç de saldırıya uğradı. Atılan yumrukla yere düşen Genç, yüzünden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Genç’in elmacık kemiğinin kırıldığı, dudağının da patladığı tespit edildi.

Husumetli oldukları tekne sahiplerini kendilerinin şikayet etmediğini ve bunu da onlara söylediklerini belirten Genç, "4 Şubat akşamı teknedeydik. Kızım da bana pasta yaptırmış doğum günüm diye; ben de pastayı üfleyeceğim. O sırada dışarıda konuştular ve ardından bıçakla Yeşilbacar’a saldırdılar. Ben de ‘ne oluyor’ diye dışarıya koşunca bana da darp uyguladılar. Sonra eşim çıktı, onu da tekme-tokat dövdüler." dedi.

"BÖYLELERİ YÜZÜNDEN KADIN CİNAYETLERİ BİTMEYECEK"

Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Genç, karşı tarafın şikayetinden vazgeçmesini istediğini belirterek "Ben davamdan vazgeçmem. ‘Benim bir kuru canım var; ha öldürmüşler ha öldürmeye teşebbüs etmişler; ben vazgeçmiyorum’ dedim. Adalet istiyorum. Böylesi şahıslar elini kolunu sallaya sallaya gezdiği sürece ülkemizde kadın cinayetler bitmeyecek. Ben orada kafamı yere çarpıp ölebilirdim de. Serbest kalmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.