Mersin’de doktora saldırı

15 saniye ara verdi diye acil doktorunu darbeden 2 kişi yakalandı. Saldırganlar, adliyeye sevk edildi.

Anne C.Y., ateşlenen çocuğunu Mersin’in Tarsus İlçe Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Acil pratisyen doktoru Hüseyin Akdoğan, çocuğunu muayene etmeye başladı. Başka bir doktorun başka bir hasta hakkında fikir alışveriş yaptığı sırada anne C.Y. çocuğuyla ilgilenmesini istedi.

15 saniyelik aradan dolayı anne ile doktor arasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

Aradan geçen 1 saat sonra C.Y.’nin eşi E.Y., doktor Akdoğan’ın muayene odasına gidip ilk olarak sözlü saldırıda bulundu.

E.Y. ve yanında bulunan M.Y., doktor Akdoğan'ı darbetmeye başladı.

Güvenlik görevlilerin gelmesiyle kavga sona erdi.

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“’SEN KİMSİN’ DİYEREK DARBETMEYE BAŞLADI”

15 saniyelik ara için darbedildiğini Akdoğan, davacı olduğunu söyledi.

Akdoğan, “Dün akşam hasta muayene sırasında hekim arkadaşımla başka bir hasta ile ilgili fikir alışverişi yapmamız sebebiyle 15 saniye ara verdim. Bu nedenle hastanın velisi tarafından sözlü tacize uğradım. Yaptığı hareketin yanlış olduğunu, ayıp olduğunu kendisine belirttim. Başka bir hastanın hastalığı üzerinde sadece 15 saniyelik aksadığını, yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyip, muayenesini tamamlayıp, reçetesini yazıp taburcu ettim. Yaklaşık 1 saat sonra muayene ettiğim çocuğun babası olduğunu sonradan öğrendiğim Erkan Yılmaz isimli şahıs polikliniğime geldi. Önce bana küfretmeye başladı. ‘Eşime terbiyesiz diyemesin’, ‘sen kimsin’ diyerek darbetmeye başladı. Yüzümde ve omuzlarımdan 2 şahıs tarafından darbedildim. Şikayetçi oldum, beyaz kod verdim, olay şu an savcılıkta.” dedi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.