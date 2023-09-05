Mersin'de drift atan 2 sürücüye 61 bin 92 lira para cezası Trafiğe açık alanda drift yaptığı tespit edilen iki sürücüye toplamda 61 bin 92 lira para cezası kesilirken sürücülerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konuldu. Öte yandan sürücülerin aracı trafikten men edildi.

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İHA

Tehlikeli hareketleriyle hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan şehir magandaları, trafikte tehlike saçıyor.

İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor.

Sürücülerin tehlikeli manevraları, cezasız da kalmıyor.

Tehlikenin adresi bu kez de Mersin oldu.

Drift atan sürücüler tespit edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından Toroslar ve Yenişehir ilçesinde trafiğe açık alanda drift yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

2 sürücüye ceza yağdı

Yapılan çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesinde kavşakta 01 SZ 867 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücünün A.İ. olduğunu belirleyen ekipler, şahsa 20 bin 324 lira ceza uygularken, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler, sürücüye 40 bin 768 lira para cezası keserek, sürücü belgesine el koydu.

Ayrıca iki sürücünün de otomobili trafikten men edildi.