Mersin'de drift atan sürücü ehliyetinden oldu

Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 19:53
  • Mersin'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.
  • Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi ve aracı trafikten 2 ay men edildi.
  • Sosyal medyadaki görüntüler üzerine araç plakası tespit edilerek işlem yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince plakası belirlenen aracın sürücüsüne 55 bin 659 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.

Abartılı egzozun da takılı olduğu araç, trafikten 2 ay men edildi.

