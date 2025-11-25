Mersin'de drift atan sürücü ehliyetinden oldu

- Mersin'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.
- Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi ve aracı trafikten 2 ay men edildi.
- Sosyal medyadaki görüntüler üzerine araç plakası tespit edilerek işlem yapıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince plakası belirlenen aracın sürücüsüne 55 bin 659 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.
Abartılı egzozun da takılı olduğu araç, trafikten 2 ay men edildi.