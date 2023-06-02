Mersin'de drift atan sürücüye ceza Otomobiliyle drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

DHA

Yine bir maganda, polisi kendisiyle uğraştırdı...

Mersin’in Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Tuğralı kavşağında bir sürücünün yoğun trafikte otomobiliyle drift attığını görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri otomobili Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği kavşağında durdurdu.

20 bin 342 lira ceza kesildi

Sürücüye, drift yapmak ve kusuru görülen diğer maddelerden toplam 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.