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    Mersin'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

    Erdemli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisi çarparak yaraladı.
    • AA
    • 07.11.2021 - 04:01
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    Mersin'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

    Mersin-Antalya D-400 kara yolunda asayiş uygulaması başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü için bir aracı durdurmak istedi.

    DUR İHTARINA UYMADI, POLİSE ÇARPTI

    "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru S.G'ye otomobiliyle çarparak bölgeden uzaklaştı.

    Mersin de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #1

    YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı polis memuru Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Vücudunda kırıklar olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Mersin de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı #2

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