Dolandırıcıların oyunları her geçen gün artıyor.
Yapılan operasyonlarla dolandırıcıların önüne geçilmek için çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Mersin İl Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, internet sitelerinde bulunan 2. el satılık araç ilanları üzerinden başkalarına ait araçları düşük fiyata satabilecekleri vaadiyle araç almak isteyen şahısları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tespit edilen 4 şahıs takibe alındı.
3 ilde eş zamanlı operasyon
Bunun ardından Mersin merkezli İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanıldığı belirlenen 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el konuldu.
Zanlıların yakın zamanda 4 vatandaşı aynı yöntemle dolandırarak yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.