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    Mersin'de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden M. Ş. K., kaldırımdaki Zehra Gürses'e çarptı. Genç kız duvar ile hafif ticari araç arasında kalarak can verirken sürücü de gözaltına alındı
    • 02.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 16:47
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    Mersin'de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi'nde üzücü bir kaza olayı yaşandı.

    Adana Bulvarı üzerinde M. Ş. K.'nin hakimiyetindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

    Kamyonet ile duvarın arasında sıkıştı

    Sonrasında kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarpan araç, genç kızın duvar ile hafif ticari araç arasında sıkışmasına sebep oldu.

    Mersin'de duvar ile kamyonet arasında kalan kız, öldü


    Mersin de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü #1

    Genç kız hayatını kaybetti

    21 yaşındaki kızın yardımına çevredekiler yetişirken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zehra Gürses, yaşamını yitirdi.

    Mersin de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü #2

    Sürücü gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü #3

    Mersin de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü #4

    Mersin de duvar ile araç arasında kalan kız, öldü #5


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