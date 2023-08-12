Mersin'de eczacı teknisyeni ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu Mersin'de eczacı teknisyeninin ormanda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülmüş halde cansız bedeni bulundu.

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 yıldır eczacı teknisyeni olarak çalışan Mahmut Cenik'ten (48) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Emniyetin yaptığı teknik çalışma sonunda iki çocuk babası Cenik'in cansız bedeni ve aracı Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı'nda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Cenik'in ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Cenik'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili özel ekip kuran polis soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.