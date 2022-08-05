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    Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

    Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Cizzah El Salih, hayatını kaybetti.
    • 05.08.2022 - 08:49
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    Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çadırlar bölgesinde çadırda kalan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in ailesi, çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.

    Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.

    Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı.

    Çocuğun yatağında uçları açık kablolar bulundu

    İncelemede Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

    Çalışmalar sürdürülüyor

    İHA'nın haberine göre; polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

    Mersin de elektrik akımına kapılan çocuk öldü #1

    Mersin de elektrik akımına kapılan çocuk öldü #2


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